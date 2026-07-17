росію не позбавлять відновлених прав у МОК попри критику

Після хвилі критики з боку дев'яти країн ЄС у МОК підтвердили, що рішення про тимчасове відновлення прав Олімпійського комітету рф залишається чинним.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не планує змінювати своє рішення щодо тимчасового відновлення у правах Олімпійського комітету росії (ОКР).

Про це інформує Reuters.

Минулого тижня МОК ухвалив рішення про відновлення статусу ОКР, що викликало різку критику з боку низки європейських держав. Після цього дев'ять країн ЄС – Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція – закликали переглянути фінансування МОК.

Втім, у комітеті наголосили, що ця реакція не вплине на ухвалене рішення.

"МОК змушений діяти в складних реаліях і враховувати наслідки нинішньої геополітичної ситуації. Наше завдання – зберегти засновану на цінностях і справді глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію", – заявив речник організації.

Водночас у МОК підкреслили, що міжнародні спортивні змагання в росії й надалі не проводитимуться, а російських урядовців не запрошуватимуть на заходи комітету. Рішення щодо використання російської символіки на Олімпійських іграх ухвалять окремо.

Наприкінці червня МОК також вніс зміни до Олімпійської хартії, які, за оцінками експертів, можуть спростити повноцінне повернення рф до міжнародного спорту.

Нещодавно ми писали, що МОК тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету росії.