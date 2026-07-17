У Єврокомісії стали на захист нової системи в'їзду до ЄС попри скарги
Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер став на захист нової цифрової системи в'їзду та виїзду до Європейського Союзу (Entry-Exit System, EES), попри критику з боку країн-членів і представників авіаційної галузі.
Про це повідомляє німецьке видання Welt.
За словами Бруннера, система загалом демонструє хороші результати, хоча в окремих аеропортах, зокрема в Греції та Португалії, виникають труднощі.
"Однак сама система працює дуже, дуже добре", – наголосив єврокомісар.
Раніше коаліція з дев'яти країн ЄС, серед яких Франція, звернулася до Брюсселя із закликом продовжити дію тимчасових запобіжних заходів для EES. На їхню думку, країни-члени поки не готові повністю перейти на нову систему.
Лист з'явився на тлі попереджень аеропортів і авіакомпаній, які заявляють, що впровадження EES уже призводить до довгих черг і збоїв у роботі під час літнього туристичного сезону.
Попри це, Європейський Союз відмовився відкладати запуск нових біометричних прикордонних перевірок, незважаючи на заклики авіаційної галузі призупинити їхнє впровадження.