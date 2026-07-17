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У Єврокомісії стали на захист нової системи в'їзду до ЄС попри скарги

17 липня 2026, 10:07
У Єврокомісії стали на захист нової системи в'їзду до ЄС попри скарги
Фото: з вільного доступу
Водночас низка країн ЄС та представники авіагалузі попереджають про затримки й хаос через її впровадження.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер став на захист нової цифрової системи в'їзду та виїзду до Європейського Союзу (Entry-Exit System, EES), попри критику з боку країн-членів і представників авіаційної галузі.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

За словами Бруннера, система загалом демонструє хороші результати, хоча в окремих аеропортах, зокрема в Греції та Португалії, виникають труднощі.

"Однак сама система працює дуже, дуже добре", – наголосив єврокомісар.

Раніше коаліція з дев'яти країн ЄС, серед яких Франція, звернулася до Брюсселя із закликом продовжити дію тимчасових запобіжних заходів для EES. На їхню думку, країни-члени поки не готові повністю перейти на нову систему.

Лист з'явився на тлі попереджень аеропортів і авіакомпаній, які заявляють, що впровадження EES уже призводить до довгих черг і збоїв у роботі під час літнього туристичного сезону.

Попри це, Європейський Союз відмовився відкладати запуск нових біометричних прикордонних перевірок, незважаючи на заклики авіаційної галузі призупинити їхнє впровадження.

 
Євросоюзкордон

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