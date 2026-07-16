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Бензинова криза в рф. Як москву забезпечують паливом за рахунок регіонів

16 липня 2026, 21:44
Бензинова криза в рф. Як москву забезпечують паливом за рахунок регіонів
pixabay
Уряд рф пріоритезував постачання бензину до москви, тоді як у низці областей уже діють обмеження через дефіцит пального.

російська влада перевела розподіл бензину на "ручне управління", віддаючи пріоритет постачанню пального до москви. Для цього паливо перекидають із віддалених регіонів, де через дефіцит уже запроваджують різноманітні обмеження на продаж.

Про це пишуть російські ЗМІ. 

Попри зупинку нафтопереробного заводу в Капотні, який забезпечував до 40% потреб москви в бензині, а також удари по НПЗ у Рязані та Ярославлі, російська столиця залишається найкраще забезпеченим паливом регіоном.

За даними видання, 13-14 липня 85% московських АЗС хоча б раз на добу продавали бензин, тоді як у середньому по Росії працювали лише 67% заправок. У низці регіонів, зокрема в Брянській, Тамбовській, Архангельській областях, Марій Ел і Калмикії – відкритими залишаються не більше 60% АЗС.

Водночас у москві майже немає черг: на 40% заправок у черзі стоять менш як п'ять автомобілів. Для порівняння, у Ростові, Новоросійську, Липецьку, Твері та Єкатеринбурзі АЗС без черг – менш як 10%.

За інформацією видання, з початку травня уряд РФ майже щодня проводить наради з нафтовими компаніями, визначаючи пріоритетні напрямки постачання пального. Джерела видання оцінюють, що російські НПЗ нині виробляють близько 80 тисяч тонн бензину на добу за внутрішнього попиту приблизно 120 тисяч тонн.

 
Росіякризабензин

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