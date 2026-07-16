Рига зміцнила захист газосховища та ГЕС через можливі диверсії рф

Прем'єр Латвії повідомив, що країна зміцнила захист критичної інфраструктури та звернулася до НАТО із проханням посилити оборону.

Латвія посилила заходи безпеки на об'єктах критичної інфраструктури через розвідувальну інформацію про можливі провокації з боку росії.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс.

За його словами, додаткову охорону запровадили на Інчукалнському підземному газосховищі, гідроелектростанції, розташованій вище за течією від Риги, а також на інших об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Звісно, в Інцукалнсі, а також у нашому енергетичному секторі та на підприємствах, і, безумовно, на гідроелектростанції", – сказав Кулбергс.

Він також повідомив, що звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з проханням посилити протиповітряну оборону Латвії та збільшити присутність союзницьких військ.

Крім того, прем'єр закликав НАТО якнайшвидше інтегрувати в систему колективної оборони нову латвійську систему боротьби з безпілотниками, яку розробляють за підтримки України.

За словами Кулбергса, рф прагне швидких результатів, тому ризик гібридних атак нині вищий, ніж раніше.

Раніше про отримання розвідданих щодо можливих російських провокацій проти країн Балтії також заявляв президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Також раніше Латвія підтвердила участь у спецтрибуналі проти росії.