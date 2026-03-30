Латвія підтвердила участь у спецтрибуналі проти росії

30 березня 2026, 19:08
Латвія підтвердила участь у спецтрибуналі проти росії
Фото: з вільних джерел
Країна повідомила Раду Європи про приєднання до Розширеної часткової угоди щодо керівного комітету трибуналу за агресію рф.

Латвія офіційно приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це сьогодні повідомили у представництві Латвії при Раді Європи. 

У відомстві зазначили, що країна повідомила Раду Європи про намір стати учасником Розширеної часткової угоди про керівний комітет спецтрибуналу, ставши серед держав-засновниць. 

"Цей крок сприятиме ефективному створенню Спецтрибуналу", – наголосили у заяві.

Також раніше Естонія офіційно приєдналася до трибуналу щодо агресії росії проти України.

 

