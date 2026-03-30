Латвія підтвердила участь у спецтрибуналі проти росії
Латвія офіційно приєдналася до угоди про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.
Про це сьогодні повідомили у представництві Латвії при Раді Європи.
У відомстві зазначили, що країна повідомила Раду Європи про намір стати учасником Розширеної часткової угоди про керівний комітет спецтрибуналу, ставши серед держав-засновниць.
"Цей крок сприятиме ефективному створенню Спецтрибуналу", – наголосили у заяві.
Також раніше Естонія офіційно приєдналася до трибуналу щодо агресії росії проти України.