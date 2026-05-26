Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США готові зробити все можливе, щоб закінчити війну в Україні – Рубіо

26 травня 2026, 10:31
США готові зробити все можливе, щоб закінчити війну в Україні – Рубіо
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Також держсекретар США прокоментував свою телефонну розмову з главою МЗС рф Лавровим.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий продовжувати сприяти, щоб домогтися завершення війни в Україні.
 
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода Європа" Алекс Рауфоглу в соцмережі Х.
 
За словами Рубіо, США готові і підготовлені до того, щоб зробити все можливе для досягнення результату. Він підкреслив, що такі атаки, як була по Києву, це чергове нагадування, чому війна має завершитися.
 
"Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. І США готові і підготовлені зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент випаде нагода знову зіграти цю роль", – сказав він журналістам під час візиту до Індії.
 
Також він прокоментував свою телефонну розмову з главою МЗС рф Сергієм Лавровим. Держсекретар повідомив, що російський чиновник передав йому послання від путіна, яке призначене для президента США Дональда Трампа. За словами Рубіо, він уже передав це послання лідеру США.
 
Крім того, він применшив припущення про те, що вчорашньою заявою рф закликала саме США вивести своїх співробітників посольства з Києва. Рубіо каже, що москва загалом попередила дипломатичні представництва про те, що столиця України залишається небезпечною.
 
"Небезпека у всіх цих війнах, у міру їх продовження, полягає в тому, що завжди існує загроза ескалації", – додав він.

 

війна в Українідержсекретар СШАросія окупанти

Останні матеріали

Витоки документів розкривають російські
Політика
Витоки документів розкривають російські "когнітивні удари" проти Заходу. Як адміністрація путіна напряму керує Агентством соціального проєктування – OCCRP
Переклад iPress – 26 травня 2026, 11:59
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 травня 2026, 07:51
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Політика
Чи врятує Трамп іранський режим? Рамкова угода на 60 днів свідчить про поступки США ще до підписання ядерної угоди – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2026, 16:45
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється