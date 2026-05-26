США готові зробити все можливе, щоб закінчити війну в Україні – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий продовжувати сприяти, щоб домогтися завершення війни в Україні.

За словами Рубіо, США готові і підготовлені до того, щоб зробити все можливе для досягнення результату. Він підкреслив, що такі атаки, як була по Києву, це чергове нагадування, чому війна має завершитися.

"Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. І США готові і підготовлені зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент випаде нагода знову зіграти цю роль", – сказав він журналістам під час візиту до Індії.