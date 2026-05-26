Папа Римський жорстко розкритикував розвиток ШІ та закликав його контролювати

Лев XIV: Ми не можемо бути необережними з нашими найпотужнішими технічними інструментами.

Папа Римський Лев XIV оприлюднив свою першу енцикліку, присвячену викликам штучного інтелекту та захисту людської гідності. Понтифік закликав зробити так, щоб технології служили людям, а не концентрували владу в руках небагатьох.

Про це повідомляє The Vatican News.

У зверненні понтифік заявив, що ШІ уже суттєво впливає на життя суспільства і формує рішення, які визначають співіснування людей. Особливу увагу папа приділив розвитку автономних систем озброєння. За його словами, дедалі більше військових технологій виходять за межі ефективного людського контролю.