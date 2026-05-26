Папа Римський жорстко розкритикував розвиток ШІ та закликав його контролювати
26 травня 2026, 09:35
Лев XIV: Ми не можемо бути необережними з нашими найпотужнішими технічними інструментами.
Папа Римський Лев XIV оприлюднив свою першу енцикліку, присвячену викликам штучного інтелекту та захисту людської гідності. Понтифік закликав зробити так, щоб технології служили людям, а не концентрували владу в руках небагатьох.
Про це повідомляє The Vatican News.
У зверненні понтифік заявив, що ШІ уже суттєво впливає на життя суспільства і формує рішення, які визначають співіснування людей. Особливу увагу папа приділив розвитку автономних систем озброєння. За його словами, дедалі більше військових технологій виходять за межі ефективного людського контролю.
Також Лев XIV застеріг щодо використання алгоритмів, які можуть обмежувати доступ до медичної допомоги, працевлаштування й безпеки через упереджені або несправедливі дані. На його думку, такі рішення здатні породжувати нові "форми виключення" та "страждання".
Одним із центральних меседжів заяви стала фраза: "Штучний інтелект потрібно роззброїти". Понтифік пояснив, що свідомо використовує настільки сильне формулювання, оскільки нинішні виклики потребують слів, здатних "привернути увагу, пробудити совість і вказати шляхи людства вперед".
Водночас Лев XIV наголосив, що людство не має боятися технологій, однак має постійно тримати в центрі уваги людину та її гідність.
"Ми не можемо бути необережними з нашими найпотужнішими технічними інструментами", – підсумував папа римський.