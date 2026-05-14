Папа Лев розкритикував зростання військових витрат Європи

14 травня 2026, 16:53
За словами понтифіка, це є "зрадою" дипломатії.
Папа Римський Лев у четвер виступив перед студентами  римського університету Sapienza і розкритикував зростання військових витрат у Європі.  
 
Про це пише Reuters. 
 
Папа Лев, який останніми тижнями викликав невдоволення Трампа через критику війни з Іраном, заявив студентам університету в Римі, що таке переозброєння не слід називати "витратами на оборону", додавши, що світ "калічать війни".
 
"Не називаймо "обороною" переозброєння, яке збільшує напруженість і небезпеку, позбавляє коштів освіту та охорону здоров’я, зраджує довіру до дипломатії й збагачує еліти, яким байдуже до спільного блага", – сказав понтифік.
 
Він також застеріг від використання штучного інтелекту у війнах, заявивши, що конфлікти в Україні, Газі, Лівані та Ірані демонструють "нелюдську еволюцію зв’язку між війною та новими технологіями у спіралі знищення". Лев закликав приблизно 110 тисяч студентів університету "не замикатися в ідеологіях і національних кордонах".
 
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, військові витрати в Європі у 2025 році зросли на 14% – до 864 мільярдів доларів. Це відбувається на тлі війни росії проти України та переозброєння європейських членів НАТО. Останніми тижнями Папа Лев активно висловлюється проти нинішнього курсу світових лідерів. 

 

