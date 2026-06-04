Стармер звинуватив Маска у втручанні у британську політику

Мільярдер розмістив понад 110 публікацій про Британію за тиждень – більше, ніж про власну компанію SpaceX.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звинуватив Ілона Маска у спробі "посіяти розкол" у країні після резонансного вбивства 18-річного Генрі Новака.

Заяву наводить The Guardian.

Стармер виступив після того, як стало відомо, що з минулої середи Маск поширив та створив близько 110 публікацій на платформі X, присвячених британській політиці – значно більше, ніж він писав про SpaceX, яка незабаром виходить на біржу. Більшість публікацій стосувалися справи Новака, де Маск рішуче підтримував версію про "антибілий расизм" з боку поліції.

"Маск знову втручається в нашу політику останніми днями, намагаючись посіяти розкол, а це не те, ким ми є у Великій Британії. У Британії ми розумні, толерантні люди. Коли у нас трапляється жахливий випадок, як-от ситуація з Генрі Новаком, ми реагуємо спокійно, як це зробила його родина", – заявив прем'єр.

Нагадаємо, у грудні минулого року студент Новак отримав поранення від 23-річного Вікрума Дігви. Нападник збрехав поліцейським, заявивши, що жертва ображала його за ознакою раси і це спонукало офіцерів надіти кайданки на вмираючого студента. Маск активно просував версію про расову упередженість поліції щодо білих британців.

Мільярдер відомий підтримкою ультраправих у Британії, зокрема партії Reform UK Найджела Фараджа та Restore Britain Руперта Лоу.