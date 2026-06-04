ЄС розділився через обмеження для українських чоловіків

Німеччина, Швеція, Польща – за обмеження для українських чоловіків, Естонія і Люксембург – проти.

Країни Євросоюзу розглядають можливість скасування статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Проте не всі країни підтримують цю ініціативу.

Ідею змінити умови надання притулку для військовозобов'язаних українців уже підтримали Німеччина, Швеція та Польща. Свої позиції представники цих країн озвучили перед засіданням Ради ЄС із внутрішніх справ у Люксембурзі.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що Берлін виступає за продовження дії директиви, але на нових умовах. Замість автоматичного тимчасового захисту чоловікам можуть запропонувати проходити стандартну процедуру отримання статусу біженця. Міністр міграції Швеції Йоган Форсселль зазначив, що Стокгольм також готовий підтримати такі зміни. На його думку, виключення з-під захисту тих, хто має заборону на виїзд з України, є "розумною пропозицією", адже для перемоги важливо, щоб більше чоловіків залишалися вдома.