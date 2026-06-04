Євросоюз шукає новий підхід до захисту українських біженців

Серед ідей – можливість надавати притулок лише вихідцям з окремих регіонів України.

Європейський союз обговорює "кілька ідей" щодо майбутнього надання притулку українським біженцям. Питання стоїть на порядку денному засідання Ради ЄС з внутрішніх справ.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Кіпру з питань міграції Ніколас Іоаннідес.

"Ми ще не ухвалили жодного рішення, і саме тому ми сьогодні тут, щоб обговорити різні погляди. Жодних рішень ухвалено не буде, але принаймні держави-члени висловлять свої думки", – зазначив він.

Серед обговорюваних ідей – можливість повторити досвід Швейцарії та надавати захист українцям лише з певного переліку регіонів. Іоаннідес підтвердив, що ця ідея включена до порядку денного для обміну думками. За його словами, мета дискусії – сформувати рекомендації для Єврокомісії, яка готує відповідний документ.