В Албанії посилилися протести проти пов'язаного з Джаредом Кушнером курорту

Опоненти будівництва відкинули пропозицію прем'єр-міністра обговорити рішення.

В Албанії посилилися протести проти створення розкішного курорту, пов'язаного з зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це пише The Guardian.

У третій день мітингів, у столиці Тірані на протест вийшли тисячі людей. Акції заплановані й на півдні країни, де нещодавно в екологічно чутливому районі Середземномор'я розпочали земляні роботи під курорт.

"Від початку до кінця була повна відсутність прозорості. Ми не бачили жодних публічних консультацій чи публічної документації щодо дозволів, тому тепер ми кажемо, що якщо вони приберуть бульдозери, знімуть огорожу та відновлять середовища існування до того стану, до якого вони були, тоді ми зможемо почати переговори", – сказав Александр Трайце, виконавчий директор провідної природоохоронної групи країни – Захисту та збереження природного середовища Албанії (PPNEA).