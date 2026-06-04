Австрія пропонує обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку

Питання розглядають міністри внутрішніх справ країн ЄС на зустрічі в Люксембурзі.

Австрія наполягає на обмеженні права українських чоловіків призовного віку на тимчасовий захист у Євросоюзі. Питання розглядають міністри внутрішніх справ країн ЄС на зустрічі в Люксембурзі.

Про це пише Welt.

Згідно з австрійською пропозицією, чоловіки віком від 23 до 60 років, яким заборонено виїжджати з України, з березня 2027 року не зможуть автоматично отримувати тимчасовий захист у ЄС відповідно до Директиви про масовий приплив. Обмеження не стосуватиметься тих, хто вже проживає в Євросоюзі.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що такий крок відповідає інтересам як Австрії, так і України. "Україні потрібні власні громадяни-чоловіки для захисту країни, а також для підтримки її економічної сили", – пояснив він, закликавши діяти швидко, щоб зміни можна було підготувати вчасно.

За даними Welt, попередні обговорення між країнами ЄС вже показали, що чимало урядів підтримують цю ідею. Втім, дебати наразі перебувають на ранній стадії.

Нагадаємо, Польща також підтримує пропозицію щодо обмеження доступу до механізму тимчасового захисту в Європейському Союзі для українських чоловіків призовного віку.