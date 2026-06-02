Польща підтримує обмеження захисту для українців призовного віку

Уряд Польщі підтримує ідею виключити українських чоловіків призовного віку зі схеми тимчасового захисту ЄС.

Польща підтримує пропозицію щодо обмеження доступу до механізму тимчасового захисту в Європейському Союзі для українських чоловіків призовного віку.

Це питання міністри країн ЄС планують обговорити вже 4 червня, повідомляє RMF24 із посиланням на дипломатичні джерела.

Як зазначає видання, Варшава позитивно оцінює ідею, за якою тимчасовий захист не надаватиметься особам, які відповідно до українського законодавства не мають права на легальний виїзд з країни.

"На нашу думку, немає жодних підстав для того, щоб особи, які не можуть законно залишати територію України, отримували тимчасовий захист у ЄС", – заявив польський дипломат на умовах анонімності.

За його словами, таке рішення також відповідало б інтересам української влади, яка стикається з нестачею людських ресурсів для комплектування війська.

У Варшаві вважають, що можливе обмеження не суперечитиме гуманітарним чи етичним принципам, оскільки йдеться про приведення статусу цієї категорії громадян до загальних міграційних правил, які застосовуються до інших іноземців.

Крім того, Польща підтримує поступову відмову від спеціальних пільг для українських біженців і перехід до стандартних механізмів, що діють у міграційній політиці ЄС.

Водночас польська сторона виступає проти іншої моделі обмежень, яка передбачає надання захисту залежно від регіону походження заявника. Зокрема, Варшава не підтримує підхід, за якого громадяни з відносно безпечних областей України автоматично втрачали б право на захист.

Польські дипломати наголошують, що вся територія України залишається під загрозою російських ракетних і дронових атак, тому поділ регіонів на "безпечні" та "небезпечні" є необґрунтованим.

Нагадаємо, механізм тимчасового захисту ЄС був запроваджений після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році та надає українцям право на проживання, працевлаштування, медичне обслуговування та соціальну підтримку в країнах Євросоюзу.

