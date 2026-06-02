Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща підтримує обмеження захисту для українців призовного віку

02 червня 2026, 14:13
Польща підтримує обмеження захисту для українців призовного віку
Фото: з відкритих джерел
Уряд Польщі підтримує ідею виключити українських чоловіків призовного віку зі схеми тимчасового захисту ЄС.

Польща підтримує пропозицію щодо обмеження доступу до механізму тимчасового захисту в Європейському Союзі для українських чоловіків призовного віку. 

Це питання міністри країн ЄС планують обговорити вже 4 червня, повідомляє RMF24 із посиланням на дипломатичні джерела.

Як зазначає видання, Варшава позитивно оцінює ідею, за якою тимчасовий захист не надаватиметься особам, які відповідно до українського законодавства не мають права на легальний виїзд з країни.

"На нашу думку, немає жодних підстав для того, щоб особи, які не можуть законно залишати територію України, отримували тимчасовий захист у ЄС", – заявив польський дипломат на умовах анонімності.

За його словами, таке рішення також відповідало б інтересам української влади, яка стикається з нестачею людських ресурсів для комплектування війська.

У Варшаві вважають, що можливе обмеження не суперечитиме гуманітарним чи етичним принципам, оскільки йдеться про приведення статусу цієї категорії громадян до загальних міграційних правил, які застосовуються до інших іноземців.

Крім того, Польща підтримує поступову відмову від спеціальних пільг для українських біженців і перехід до стандартних механізмів, що діють у міграційній політиці ЄС.

Водночас польська сторона виступає проти іншої моделі обмежень, яка передбачає надання захисту залежно від регіону походження заявника. Зокрема, Варшава не підтримує підхід, за якого громадяни з відносно безпечних областей України автоматично втрачали б право на захист.

Польські дипломати наголошують, що вся територія України залишається під загрозою російських ракетних і дронових атак, тому поділ регіонів на "безпечні" та "небезпечні" є необґрунтованим.

Нагадаємо, механізм тимчасового захисту ЄС був запроваджений після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році та надає українцям право на проживання, працевлаштування, медичне обслуговування та соціальну підтримку в країнах Євросоюзу.

Незодавно стало відомо, що у ЄС обговорять нові сценарії для українців після завершення тимчасового захисту.

 

Польщабіженцічоловіки

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Операція
Політика
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
Переклад iPress – 02 червня 2026, 11:44
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 червня 2026, 08:19
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється