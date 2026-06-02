ЄС планує погодити новий пакет санкцій проти рф до середини літа

Європейський Союз прагне затвердити 21-й пакет санкцій проти росії до 15 липня 2026 року, щоб не допустити автоматичного підвищення цінової стелі на російську нафту.

Про це повідомили джерела в інституціях ЄС.

За словами співрозмовників видання, центральним елементом нового пакета санкцій стане перегляд механізму цінової стелі на російську сиру нафту. У Брюсселі побоюються, що через різке зростання світових цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході та перебоями в судноплавстві через Ормузьку протоку, рф може суттєво збільшити свої доходи від експорту енергоносіїв.

Наразі гранична ціна на російську нафту становить 44,1 долара за барель. Вона була встановлена 15 січня 2026 року та розраховується за формулою: середня ринкова ціна за попередні шість місяців мінус 15%. Наступний перегляд запланований на 15 липня.

За оцінками експертів, якщо чинний механізм залишиться без змін, нова цінова стеля може зрости приблизно до 75 доларів за барель.

У зв'язку з цим Єврокомісія та держави-члени обговорюють варіант тимчасового замороження цінової стелі на фіксованому рівні, який буде закріплений у 21-му пакеті санкцій.

"Саме тому новий пакет необхідно ухвалити до 15 липня", – пояснив один із європейських посадовців.

Водночас остаточного рішення щодо рівня цінової стелі поки немає. За словами джерел, країни ЄС навряд чи погодяться залишити її на нинішньому рівні 44,1 долара за барель, але також не допустять підвищення до прогнозованих 75 доларів.

У Брюсселі очікують, що компромісний показник може становити близько 60 доларів за барель.