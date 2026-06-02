Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС планує погодити новий пакет санкцій проти рф до середини літа

02 червня 2026, 14:58
ЄС планує погодити новий пакет санкцій проти рф до середини літа
Фото: wsj.com
У Брюсселі розраховують ухвалити 21-й пакет санкцій проти рф до 15 липня, адже чинний механізм перегляду цінової стелі на нафту може суттєво збільшити доходи москви.

Європейський Союз прагне затвердити 21-й пакет санкцій проти росії до 15 липня 2026 року, щоб не допустити автоматичного підвищення цінової стелі на російську нафту.

Про це повідомили джерела в інституціях ЄС.

За словами співрозмовників видання, центральним елементом нового пакета санкцій стане перегляд механізму цінової стелі на російську сиру нафту. У Брюсселі побоюються, що через різке зростання світових цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході та перебоями в судноплавстві через Ормузьку протоку, рф може суттєво збільшити свої доходи від експорту енергоносіїв.

Наразі гранична ціна на російську нафту становить 44,1 долара за барель. Вона була встановлена 15 січня 2026 року та розраховується за формулою: середня ринкова ціна за попередні шість місяців мінус 15%. Наступний перегляд запланований на 15 липня.

За оцінками експертів, якщо чинний механізм залишиться без змін, нова цінова стеля може зрости приблизно до 75 доларів за барель.

У зв'язку з цим Єврокомісія та держави-члени обговорюють варіант тимчасового замороження цінової стелі на фіксованому рівні, який буде закріплений у 21-му пакеті санкцій.

"Саме тому новий пакет необхідно ухвалити до 15 липня", – пояснив один із європейських посадовців.

Водночас остаточного рішення щодо рівня цінової стелі поки немає. За словами джерел, країни ЄС навряд чи погодяться залишити її на нинішньому рівні 44,1 долара за барель, але також не допустять підвищення до прогнозованих 75 доларів.

У Брюсселі очікують, що компромісний показник може становити близько 60 доларів за барель.

Крім того, Євросоюз готується погодити 21-й пакет санкцій проти росії, який може включати нові обмеження проти суден так званого тіньового флоту рф і нафтових доходів.
 
РосіясанкціїЄвросоюз

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Найбільший провал американської контррозвідки в історії США – Крейг Анґер
Переклад iPress – 02 червня 2026, 14:09
Операція
Політика
Операція "Павутина" досі відлунює в росії. Її уроки стали попередженням для всього Заходу – CEPA
Переклад iPress – 02 червня 2026, 11:44
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б’є по російській логістиці й уже змінює ситуацію на фронті. Але перевагу треба використати, поки москва не адаптувалася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 червня 2026, 08:19
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється