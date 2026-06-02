росія стрімко збільшує випуск дронів на тлі перебудови військової економіки – Bloomberg

02 червня 2026, 12:48
москва різко збільшує випуск дронів і перебудовує оборонну промисловість під масове використання безпілотних систем.

росія різко нарощує виробництво безпілотників і переходить до нового етапу війни, у якому дрони стають одним із ключових елементів бойових дій. 

Про це йдеться у статті агенції Bloomberg.

За даними видання, російський авіаційний сектор у квітні зріс на 117% у річному вимірі, тоді як середній показник зростання у 2025 році становив 68%. Така динаміка пов’язана насамперед із високим попитом на безпілотні системи.

Агенція зазначає, що рф адаптує свою військово-промислову модель до нових умов війни. На тлі обмежених можливостей розширення виробництва танків та іншої важкої техніки, ставка робиться на дешевші та масштабовані безпілотні системи.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі зазначив, що FPV-дрони нині відіграють домінуючу роль у наземних боях. За його словами, безпілотники великої дальності також дозволяють росії компенсувати дефіцит крилатих ракет і продовжувати удари по критичній інфраструктурі України.

Оцінки обсягів виробництва різняться. Раніше путін заявляв про 1,4 млн вироблених дронів у 2024 році. Водночас українська військова розвідка прогнозує, що у 2026 році росія може виготовити до 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових компонентів для безпілотників різних типів.

За підрахунками, наведеними Bloomberg, це може означати виробництво близько 20 тисяч FPV-дронів на добу. У такому разі на кожен кілометр фронту припадатиме в середньому до 17 дронів щодня.

Водночас, як зазначає видання з посиланням на військового аналітика Сема Кренні-Еванса з Королівського інституту об’єднаних служб, за час повномасштабної війни рф отримала значно меншу кількість сучасних бойових літаків у порівнянні з масштабами виробництва дронів.

Оборонна промисловість росії загалом демонструє нерівномірну динаміку. Якщо виробництво авіаційної техніки зросло на 78% за перші чотири місяці року, то у сегменті важкої техніки темпи зростання сповільнилися до 4–5% після значного підйому в попередні роки. Водночас цивільне виробництво скоротилося майже на 3%.

Експерти зазначають, що дрони стають центральним елементом російських військових операцій, зокрема у поєднанні з дорожчими ракетними системами. Водночас підтримання нинішніх темпів ракетного виробництва у довгостроковій перспективі може бути обмеженим.

За оцінками аналітиків, виробництво безпілотників також є більш гнучким: воно дешевше, швидше масштабується та дозволяє залучати ширший спектр виробничих майданчиків: від малих цехів до великих державних підприємств.

 
