ЄС посилює міграційну політику: узгоджено новий механізм депортацій

Країни ЄС узгодили реформу, яка має зробити систему повернення мігрантів швидшою та жорсткішою.

Перемовники від країн ЄС погодили нові правила, спрямовані на прискорення депортацій мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку.

Зокрема, документ передбачає можливість відправлення таких осіб до спеціальних центрів за межами Євросоюзу, пише видання Politico.

Угода стала частиною ширшої міграційної реформи ЄС, яка має посилити контроль над потоками шукачів притулку та зменшити навантаження на країни, що приймають найбільше мігрантів. Її ухвалення відбулося за кілька днів до набуття чинності інших елементів міграційного пакета 12 червня.

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що реформа має на меті відновити контроль над міграційними процесами в ЄС.

"Ми повинні повернути людям відчуття, що ми контролюємо те, що відбувається", – сказав він.

За офіційними даними, лише близько 27% осіб, яким відмовили у притулку, фактично залишають територію ЄС.

Згідно з домовленістю, держави-члени зможуть направляти таких мігрантів до так званих "центрів повернення" за межами Євросоюзу. Також документ посилює правила щодо осіб, які вважаються загрозою безпеці: передбачаються ширші підстави для затримання, обшуків, заборони на в’їзд та санкцій за відмову співпрацювати з владою.

Депутат Європарламенту від Європейської народної партії Франсуа-Ксав’є Белламі заявив, що нові правила змінюють підхід ЄС до неврегульованої міграції.

"Якщо у вас немає права залишатися в Європі, вам доведеться піти", – зазначив він.

Частина положень набуде чинності через рік, однак окремі норми, включно зі створенням "центрів повернення", можуть почати діяти вже найближчим часом. Остаточно документ ще мають затвердити Рада ЄС та Європарламент.

Зазначимо також, що у ЄС обговорять нові сценарії для українців після завершення тимчасового захисту.