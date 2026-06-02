Польща підняла винищувачі через російський обстріл України

У ніч на 2 червня Польща активувала військову авіацію та привела в підвищену готовність сили протиповітряної оборони на тлі чергової масованої атаки росії по території України.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У польському військовому відомстві зазначили, що для моніторингу ситуації та захисту повітряного простору були задіяні наявні сили й засоби. Також у режим підвищеної готовності перевели наземні системи ППО та підрозділи радіолокаційної розвідки.

"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист", – наголосили в командуванні.

Згодом польські військові повідомили про завершення операції. Після оцінки обстановки бойова авіація повернулася на бази, а сили ППО та радіолокаційного контролю – до стандартного режиму чергування.

У командуванні підкреслили, що під час російської атаки жодних порушень повітряного простору Польщі зафіксовано не було.

Польща регулярно посилює заходи безпеки під час масштабних російських обстрілів України, особливо коли ракети або безпілотники діють поблизу кордонів країн НАТО.

Зазначимо, що у ніч на 2 червня росія завдала масованого удару по Україні.