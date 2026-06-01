Віткофф і Кушнер планують новий раунд поїздок до Києва і москви – ОП

В Україні вже готуються до майбутніх зустрічей.

Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом можуть здійснити візити до Києва та москви в рамках переговорних зусиль щодо завершення війни.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки".

За його словами, українська сторона вже готується до приїзду делегації США.

"Ми чекаємо на візит американської делегації. Підтверджую, що вони планують найближчим часом прибути як до Києва, так і до москви", – заявив Буданов.

Він нагадав, що про підготовку такого візиту раніше повідомляв президент Володимир Зеленський.

Коментуючи хід переговорного процесу, Буданов не погодився з оцінками про його можливий застій. За його словами, контакти між сторонами тривають, хоча значна частина роботи залишається непублічною.

"Певні процеси продовжуються, і вони не зовсім публічні", – зазначив він.

Раніше Зеленський заявляв, що Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ упродовж двох тижнів.