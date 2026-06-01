Україна домовилася про довгостроковий імпорт СПГ через Литву
Україна та Литва досягли домовленостей щодо розширення постачання скрапленого природного газу через литовський термінал у Клайпеді.
Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко після міжурядових консультацій у Вільнюсі 1 червня.
За її словами, йдеться про формування довгострокового каналу постачання СПГ, який уже почав використовуватися Україною.
"Досягнули угоди про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди під час міжурядових консультацій у Вільнюсі", – зазначила Свириденко.
Вона уточнила, що газ через цей маршрут може надходити як із США, так і від постачальників із країн Близького Сходу. Українська компанія "Нафтогаз" уже приймала окремі партії СПГ через Клайпеду, а нові домовленості мають зробити постачання більш стабільним.
Раніше цього року Україна вперше отримала СПГ через литовський термінал і тоді було поставлено близько 90 млн кубометрів газу у співпраці з литовською Ignitis Group.