Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ упродовж двох тижнів – Зеленський

31 травня 2026, 20:18
Київ очікує на візит представників команди Трампа, які раніше не бували в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ уже протягом найближчих двох тижнів.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю CBS News.

Відповідаючи на запитання щодо контактів із представниками Дональда Трампа, Зеленський повідомив, що українська сторона отримала сигнали про готовність американських перемовників приїхати до України.

"Ми розраховуємо, що вони приїдуть до Києва. Сподіваюся, що це відбудеться протягом двох тижнів. Таку інформацію я отримав від нашої переговорної групи після контактів зі Стівом і Джаредом", – зазначив президент.

Водночас він зауважив, що на строки візиту можуть вплинути події на Близькому Сході, які наразі залишаються одним із головних пріоритетів для американської дипломатії.

Зеленський наголосив, що вважає особистий візит американських представників до України важливим як для Києва, так і для Вашингтона.

За його словами, члени переговорної команди США досі не відвідували Україну, тому мають можливість на власні очі побачити наслідки війни та поспілкуватися з українцями.

"Їм важливо побачити людей, побачити, як живе країна під час війни і чому ми прагнемо її завершення. Але для цього потрібно зупинити росію", – підкреслив президент.

Він також висловив думку, що будь-яким майбутнім контактам американських посередників із москвою мав би передувати візит до Києва.

"Вони вже неодноразово були в москві. Якщо цього разу планують їхати туди знову, було б правильно спершу приїхати до Києва. Думаю, це допоможе краще зрозуміти реальну ситуацію", – заявив Зеленський.

 
