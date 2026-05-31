31 травня 2026, 18:46
росія розвиває власну альтернативу Starlink
Для повноцінної роботи мережі москві потрібно ще кілька сотень супутників, однак проєкт продовжує активно розвиватися.

росія розпочала розгортання власної супутникової мережі "Рассвет", яку позиціонують як аналог Starlink. Наразі на орбіті вже перебувають перші супутники системи.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

За його словами, зараз на орбіті працюють 16 супутників "Рассвету". Однак такої кількості недостатньо для забезпечення стабільного та безперервного зв'язку.

Експерт пояснив, що для повноцінного функціонування системи необхідно щонайменше 200–250 супутників. Водночас російські плани передбачають значно масштабніше угруповання – спочатку близько 300 апаратів, а згодом ще приблизно 700.

Бескрестнов зазначив, що теоретично навіть нинішня кількість супутників може використовуватися для передачі даних у військових цілях. Проте ознак практичного застосування системи російською армією наразі немає.

"Супутник може забезпечувати швидкісну передачу даних під час прольоту над певною територією протягом кількох хвилин. Але для постійного зв'язку такої кількості апаратів недостатньо", – пояснив він.

За оцінкою фахівця, до створення повноцінного супутникового угруповання можливості "Рассвету" залишатимуться обмеженими.

Водночас він наголосив, що розвиток власної супутникової мережі є логічним кроком для росії, яка намагається отримати незалежний канал зв'язку та передачі даних.

За словами Бескрестнова, українська сторона уважно стежить за проєктом і аналізує його потенційне військове значення.

"Якщо супутники "Рассвет" почнуть активно використовуватися у війні, це можна буде відстежити за характером трафіку, розвідувальними даними або трофейними зразками обладнання", – зазначив він.

Наразі, за його інформацією, російська система перебуває на етапі тестування, тому робити остаточні висновки щодо її реальних можливостей поки передчасно.

На початку року ми писали, що втрати зв'язку через Starlink значно знизили ефективність російської артилерії.

 

