Понад 500 заводів білорусі працюють на потреби російського ВПК – AP

Територія білорусі використовується для навчання військових, лікування поранених і підтримки російської армії.

білорусь залишається одним із ключових союзників росії у війні проти України, забезпечуючи військову промисловість рф технікою, комплектуючими, логістикою та інфраструктурною підтримкою.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

За даними видання, від початку повномасштабного вторгнення Мінськ відіграє важливу роль у функціонуванні російської воєнної економіки, хоча офіційно не бере участі у бойових діях.

Білоруські підприємства постачають для російського ВПК мікрочіпи, електронні компоненти, оптичні системи наведення, боєприпаси та важку техніку. Зокрема, йдеться про вантажівки, які використовуються для транспортування російських ракетних комплексів.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що серед уламків балістичної ракети "Орєшнік", якою росія атакувала Україну 24 травня, були виявлені компоненти білоруського виробництва. У зв'язку з цим він закликав партнерів посилити санкційний тиск на режим Олександра Лукашенка.

За оцінками опозиційної організації BELPOL, яка об'єднує колишніх білоруських силовиків, понад 500 підприємств країни так чи інакше залучені до забезпечення потреб російської армії. Вони виробляють військову продукцію, ремонтують техніку та підтримують логістичні ланцюги.

"Режим лукашенка досить серйозно залучений у війну. Лукашенко допомагає рф всіма можливими способами", – заявив керівник BELPOL Володимир Жигар.

Окрім промислової підтримки, білорусь надає росії військові полігони для навчань, приймає на лікування поранених військових та бере участь у спільних військових тренуваннях.

За словами Жигара, у Гомельській області поблизу українського кордону триває будівництво нового великого полігону та казарм для розміщення значного військового контингенту.

Водночас сама загроза з боку Білорусі змушує Україну утримувати значні сили на північному напрямку, що впливає на розподіл ресурсів уздовж усієї лінії фронту.

У BELPOL вважають, що білорусь дедалі більше втрачає військову самостійність і фактично перетворюється на стратегічний плацдарм росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що москва намагається глибше втягнути білорусь у війну та готує нові агресивні сценарії з використанням її території. У відповідь Україна посилює оборону на північному кордоні.

Олександр Лукашенко заперечує наявність планів щодо участі білорусі у війні проти України.

Крім того, раніше у білорусі виявили ймовірну базу російського комплексу "Орєшнік".