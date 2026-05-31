Україна готує кроки для повернення громадян з-за кордону – Сибіга

У Києві вважають масову міграцію українців одним із ключових викликів для майбутнього країни.

За кордоном через війну наразі перебувають близько 8 мільйонів українців, і їхнє повернення додому стане одним із найважливіших викликів для держави.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, масштабна вимушена міграція вже набуває ознак безпекового виклику для України, тому держава працює над механізмами, які мають стимулювати громадян повертатися після завершення війни.

"За нашими даними, за кордоном перебувають близько восьми мільйонів українців. Для нас це вже безпековий виклик. Головна стратегічна мета — створити умови, щоб люди поверталися додому", – зазначив міністр.

Водночас Сибіга підкреслив, що ключовою передумовою повернення залишається безпека в Україні.

За його словами, це питання Київ регулярно обговорює з міжнародними партнерами.

Очільник МЗС також звернув увагу на те, що не всі держави зацікавлені у поверненні українців. Багато країн розглядають їх як важливий ресурс для власної економіки через високий рівень освіти, професійні навички та здатність швидко адаптуватися.

"Фактично нам ще доведеться боротися за своїх людей, щоб вони повернулися в Україну", – заявив Сибіга.

За його словами, окремі країни вже запускають програми підтримки добровільного повернення українців. Як приклад міністр навів Швейцарію, де передбачені компенсації на проїзд та тимчасове житло для громадян, які вирішать повернутися на батьківщину.

Сибіга зазначив, що Україна веде переговори як з європейськими інституціями, так і з урядами окремих держав щодо механізмів фінансової та соціальної підтримки українців, які плануватимуть повернення додому.

За його словами, створення належних умов для реінтеграції громадян стане одним із пріоритетів державної політики у повоєнний період.

Також в ЄС обговорює долю українських біженців після 2027 року.