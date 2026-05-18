ЄС обговорює долю українських біженців після 2027 року
18 травня 2026, 21:07
Фото: з вільного доступу
У Євросоюзі тривають суперечки щодо українців.
У Європейському Союзі поки не ухвалили остаточного рішення щодо можливого продовження режиму тимчасового захисту для громадян України після березня 2027 року. Дискусії між Єврокомісією та державами-членами ЄС наразі тривають.
Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, повідомляє "Європейська правда".
За словами представника Єврокомісії, консультації щодо подальшої долі механізму тимчасового захисту розпочалися ще у березні під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.
"Що я можу сказати, то це те, що обговорення тривають", – заявив Ламмерт.
Він також наголосив, що питання стосується як підтримки України, так і мільйонів українських біженців, які нині перебувають у країнах Євросоюзу.
"Ми вважаємо, що це необхідне обговорення. Йдеться про підтримку України та біженців з України", – зазначив речник Єврокомісії.
Водночас у Брюсселі поки не ухвалили жодного офіційного рішення.
"На цьому етапі немає рішення", – додав Ламмерт.
Як зазначає видання, Єврокомісія розглядає різні сценарії після завершення чинного терміну дії механізму у березні 2027 року. Серед можливих варіантів – як чергове продовження тимчасового захисту, так і його повне скасування. Директиву про тимчасовий захист активували у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вона дозволила мільйонам українців легально проживати в ЄС, отримувати роботу, медичну допомогу та доступ до освіти без проходження стандартної процедури отримання притулку. Наразі механізм діє до 4 березня 2027 року.
За даними нещодавнього дослідження ООН, навіть у разі сценарію так званого "крихкого миру" значна частина українських біженців може залишатися у країнах Європи щонайменше до кінця 2029 року.