ЄС обговорює долю українських біженців після 2027 року

У Євросоюзі тривають суперечки щодо українців.

У Європейському Союзі поки не ухвалили остаточного рішення щодо можливого продовження режиму тимчасового захисту для громадян України після березня 2027 року. Дискусії між Єврокомісією та державами-членами ЄС наразі тривають.

Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника Єврокомісії, консультації щодо подальшої долі механізму тимчасового захисту розпочалися ще у березні під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

"Що я можу сказати, то це те, що обговорення тривають", – заявив Ламмерт.