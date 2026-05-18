Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС обговорює долю українських біженців після 2027 року

18 травня 2026, 21:07
ЄС обговорює долю українських біженців після 2027 року
Фото: з вільного доступу
У Євросоюзі тривають суперечки щодо українців.
У Європейському Союзі поки не ухвалили остаточного рішення щодо можливого продовження режиму тимчасового захисту для громадян України після березня 2027 року. Дискусії між Єврокомісією та державами-членами ЄС наразі тривають.
 
Про це заявив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, повідомляє "Європейська правда".
 
За словами представника Єврокомісії, консультації щодо подальшої долі механізму тимчасового захисту розпочалися ще у березні під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.
 
"Що я можу сказати, то це те, що обговорення тривають", – заявив Ламмерт.
 
Він також наголосив, що питання стосується як підтримки України, так і мільйонів українських біженців, які нині перебувають у країнах Євросоюзу.
 
"Ми вважаємо, що це необхідне обговорення. Йдеться про підтримку України та біженців з України", – зазначив речник Єврокомісії.
 
Водночас у Брюсселі поки не ухвалили жодного офіційного рішення.
 
"На цьому етапі немає рішення", – додав Ламмерт.
 
Як зазначає видання, Єврокомісія розглядає різні сценарії після завершення чинного терміну дії механізму у березні 2027 року. Серед можливих варіантів – як чергове продовження тимчасового захисту, так і його повне скасування. Директиву про тимчасовий захист активували у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вона дозволила мільйонам українців легально проживати в ЄС, отримувати роботу, медичну допомогу та доступ до освіти без проходження стандартної процедури отримання притулку. Наразі механізм діє до 4 березня 2027 року.
 
За даними нещодавнього дослідження ООН, навіть у разі сценарію так званого "крихкого миру" значна частина українських біженців може залишатися у країнах Європи щонайменше до кінця 2029 року.
 

 

біженцівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється