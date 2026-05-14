Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press

Міжнародне агентство Associated Press розповіло, як під час навчань на острові Готланд українські оператори дронів за лічені хвилини "знищили" шведський підрозділ, продемонструвавши, наскільки західні армії відстають у безпілотній війні. На тлі непослідовної політики Дональда Трампа щодо НАТО та заяв про виведення американських військ із Європи, союзники вперше публічно обговорюють, як діятимуть без США, і розглядають Готланд як можливе місце, де путін може випробувати Альянс. Командувачі визнають: швидкість, із якою НАТО має опанувати дронові операції та протидію їм, прямо залежить від готовності слухати українців. Associated Press робить тривожний висновок навчань: теоретичний сценарій вторгнення уже завтра може стати реальністю.

Сценарій воєнної гри був такий: одному з найновіших членів НАТО, Швеції, загрожує неназвана країна, яка нарощує війська вздовж східного кордону Альянсу. І, що було незвично, на навчаннях була присутня Україна, яка не входить до НАТО: вона консультувала щодо ведення війни безпілотниками і передала Альянсу критично важливе попередження, пише агентство Associated Press.

Цього тижня AP дозволили побувати на військових навчаннях під шведським керівництвом – у час, коли Європа зіткнулася не лише із загрозою з боку росії, а й із мінливістю позиції найпотужнішого члена НАТО – Сполучених Штатів.

Воєнна гра, в якій також брали участь американські сили, розгорталася з огляду на цілком реальну загрозу. Упродовж кількох місяців росія нарощує диверсійну активність – від кібератак на критичну інфраструктуру до дезінформаційних кампаній проти країн Європи, як засвідчило розслідування Associated Press.

За сценарієм воєнної гри шведський острів Готланд теоретично стикається з відключеннями електроенергії та нестачею продовольства внаслідок диверсій. Учасники відпрацьовували, як країни НАТО можуть діяти ще до того, як буде задіяно положення про колективну оборону – статтю 5.

"Теоретично це може статися вже завтра", – заявив керівник навчань контрадмірал Йонас Вікстрьом.

Європа осмислює мінливий підхід Трампа до НАТО

Начальник оборони Швеції генерал Мікаель Клессон зауважив, що США – найпотужніший у військовому сенсі союзник Європи, тож "будь-яка зміна американської присутності" впливає на загальну рівновагу. Він повідомив AP, що заяви президента США Дональда Трампа про скорочення військ у Європі сприймаються як "американці йдуть – а вони не йдуть".

Втім, європейські воєначальники пильно стежать за тим, як Трамп і його адміністрація поводяться з НАТО, яке сам Трамп назвав "паперовим тигром". Зовсім нещодавно він наказав вивести з Німеччини щонайменше 5 000 американських військових і погрожує забрати ще.

Трамп також критикував союзників і НАТО за те, що вони не прийшли на допомогу США під час війни з Іраном, тоді як американські системи протиповітряної оборони та ракети перекидаються з Європи на Близький Схід – і це породжує занепокоєння щодо прогалин у захисті. Деяким європейським країнам уже повідомили, що їхні замовлення на американську зброю надходитимуть із затримками.

Клессон заперечив, що нещодавні оголошення – зокрема про плани створити "гібридний флот" за участю групи країн Північної Європи та Балтії, Сполученого Королівства і Нідерландів, як заявив генерал сер Ґвін Дженкінс, Перший морський лорд Великої Британії, – є запобіжником на випадок можливого майбутнього, в якому США не прийдуть на допомогу союзникам по НАТО.

Втім, додав він: "Усе, що дає європейським союзникам свободу дій, – це добре".

Як зазначає Associated Press, Велика Британія та Норвегія також планують створити об’єднаний флот фрегатів, повідомила Марте Ґергардсен, державний секретар Міністерства оборони Норвегії.

Українські дронові підрозділи знищують шведські війська на навчаннях

Як наголошує AP, у сценарії воєнної гри цього тижня українські сили мали змогу показати, чого вони навчилися на полі бою і чому їхня країна могла б бути гідним членом НАТО.

Група українських операторів дронів, запрошених навчити західні війська перемагати в дроновій війні, знищила шведський підрозділ під час навчань, у яких українці виконували роль агресора, розповів AP 24-річний оператор дронів.

"Вони тричі зупиняли тренування", щоб бійці продумали, як діяти краще, але якби це було по-справжньому – вони вже були б мертві, сказав він, назвавши свій позивний "Тарік" згідно з українськими військовими правилами.

Шведські військові мають потенціал, але їм треба вдосконалювати свої дрони й тактику, а командири потребують глибшого розуміння дронової війни, зазначив ще один оператор із позивним "Карат".

Він також розповів, як на передовій керує невеликими ударними дронами з видом від першої особи (FPV) проти російських військ. Іноді операторів дронів підтримують екіпажі розвідувальних безпілотників, а іноді доводиться "працювати наосліп".

Західні війська не можуть уявити, що це таке, додав він: "Це треба побачити на власні очі".

Всі західні армії мають "стрімко вчитися" вести дронові операції та протидіяти дронам, а "найшвидший" шлях – слухати українців, зазначив Клессон.

"Те, чого вони нас навчили, – це те, що треба по-справжньому зосередитися на власній здатності виживати й на тому, як зробити так, щоб тебе не виявили", – зазначив бригадний генерал Кертіс Кінґ зі складу збройних сил США. Водночас, додав він, західним країнам треба зосередитися на засобах далекого виявлення, які могли б помічати дрони здалеку.

Як зазначає AP, такі знання вкрай потрібні вздовж кордону росії з НАТО, де останніми місяцями сталася низка порушень повітряного простору безпілотниками – серед них і українські дрони, які російське радіоелектронне придушення збило з курсу.

Мета – мати системи, які працюють спільно, щоб радари різних виробників із різних країн можна було об’єднати для обміну даними та відстеження загроз, зазначив Кінґ. Цей процес уже розпочався, але "ми ще не там".

путін може використати Готланд, щоб випробувати Альянс

AP підкреслює, що воєнна гра зосередилася саме на шведському острові Готланд, бо він має стратегічне розташування в Балтійському морі – між російським ексклавом Калінінградом, де Москва розмістила ракети, і Швецією.

"Хто контролює Готланд, той фактично контролює центральну частину Балтійського моря", – наголосив Клессон.

AP наголошує, що Балтійське море – фінансова артерія росії: судна її "тіньового флоту" перевозять нафту та зріджений природний газ, кошти від продажу яких москва спрямовує на фінансування своєї війни в Україні.

Після холодної війни Швеція фактично згорнула військову присутність на Готланді, але повномасштабне вторгнення росії в Україну 2022 року змусило переглянути цей підхід і посилити там військову присутність. Швеція, разом із Фінляндією, вирішила вступити до НАТО у 2024 році.

"Цілком реалістичний сценарій" – це те, що путін може використати Готланд, щоб випробувати НАТО: спробує захопити вузьку смугу території Альянсу й перевірити колективну реакцію, вважає Клессон.

Джерело: Associated Press