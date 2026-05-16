У Тринідаді і Тобаго затримали український літак разом з екіпажем

У Тринідаді і Тобаго затримали український літак, який прямував до Лівії.

Літак рейсу CVK-7078 прибув на острів із Багамських островів 14 травня для технічного дозаправлення. Далі він мав продовжувати політ до Кабо-Верде, а кінцевим призначенням була Лівія. Однак після приземлення літака працівники Імміграційного управління виявили, що на його борту перевозили вибухові речовини, незадекларовані відповідно до встановлених міжнародних авіаційних та безпекових протоколів.

Тож борт разом з українським екіпажем затримали в межах розслідування відразу кількох національних і міжнародних правоохоронних та безпекових органів. Серед них були Митно-акцизне управління, Поліція управління аеропортів, Спеціальний відділ, AIRCOP, слідчі Прикордонної служби США та інші структури.

Зрештою, за результатами перевірки з’ясувалося, що пілот та екіпаж не несуть відповідальності, тож літаку дозволили залишити Тринідад і Тобаго.

Jamaica Observer цитує міністра внутрішньої безпеки країни Роджера Александера, який заявив парламенту, що літак перевозив "кілька тонн заборонених небезпечних предметів" і що його було "заарештовано" після приземлення у четвер увечері. Поліційна служба Тринідаду і Тобаго пояснила, що цього місця в аеропорту Піарко вже ставався "інцидент, пов’язаний з безпекою". Тож цей випадок "наразі привертає увагу державних органів безпеки".

Англомовний архіпелаг Тринідад і Тобаго розташований на важливому транзитному маршруті між Південною Америкою (зокрема Венесуелою) і Північною Америкою та Європою. Через це країну використовує організована злочинність як транзитний пункт для кокаїну та канабісу й базу для переправлення наркотиків морем і повітрям.

Через злочинність останні роки країна неодноразово оголошувала надзвичайний стан.