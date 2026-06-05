Міжнародні спостерігачі зафіксували численні порушення під час розгляду справи "Роттердам+"

Спостерігачі місії звернули увагу на спосіб представлення стороною обвинувачення складних фінансово-економічних доказів.

Спостерігачі міжнародної Моніторингової місії IAC ISHR зафіксували низку процесуальних обставин під час розгляду справи "Роттердам+" в Вищому антикорупційному суді України.

Про це йдеться в двох звітах місії за підсумками засідань 25 та 29 травня.

Як зазначається ці обставини можуть свідчити про ризики недотримання принципів змагальності та рівності сторін у розумінні статті 6 Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, спостерігачі місії звернули увагу на спосіб представлення стороною обвинувачення складних фінансово-економічних доказів.

Під час засідання 25 травня прокурор неодноразово підходив до суддівського столу та надавав суду додаткові пояснення щодо змісту матеріалів, тоді як інші учасники процесу не мали можливості повною мірою чути такі пояснення та фіксували, що їм незрозуміло, на які саме обставини посилається сторона обвинувачення. Лише після зауважень прокурор повертався на місце та продовжував оголошення матеріалів.

На думку експертів місії, такий порядок фактично унеможливлював своєчасне сприйняття стороною захисту частини пояснень, що є ризиком процесуального дисбалансу. Окремо зафіксовано, що 25 травня засідання відбулося за відсутності захисника двох обвинувачених – попри те, що саме в цей день відбувалося безпосереднє дослідження складних фінансово-економічних доказів сторони обвинувачення.

На засіданні 29 травня сторона захисту прямо висловлювала занепокоєння тим, що окремі дії та зауваження суду фактично сприймаються нею як допомога стороні обвинувачення у конкретизації та структуруванні її позиції під час представлення доказів. Сам суд у обох засіданнях неодноразово звертав увагу прокурора на недостатню підготовленість, рекомендував готувати письмову позицію щодо складних фінансово-економічних матеріалів і наголошував на необхідності чіткіше пов'язувати докази з конкретними елементами обвинувачення.

Захист також зазначав, що прокурор посилається на матеріали, які ще не були безпосередньо досліджені судом, а на момент озвучення заперечень захисту не всі відповідні документи перебувають перед судом у візуально доступній формі. Місія IAC ISHR не кваліфікує зафіксовані обставини як однозначне порушення ст. 6 ЄКПЛ на даному етапі провадження, однак рекомендує справу до подальшого моніторингу.

Нагадаємо, розслідування справи "Роттердам+" триває з березня 2017 року. За цей час прокуратура п'ять разів закривала справу за відсутності складу злочину, але знову поновлювала розслідування.