Стармер попередив про можливий напад росії на НАТО до 2030 року
Велика Британія має терміново збільшити оборонні інвестиції, оскільки за даними розвідки росія може здійснити напад на країни НАТО вже найближчим часом.
Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер із посиланням на оцінки британських та союзницьких спецслужб.
"Якщо вам потрібно нагадування про важливість цього, то, згідно з нашими розвідувальними даними та оцінками інших країн НАТО, напад росії на НАТО може статися вже у 2030 році", – наголосив він.
За словами Стармера, поступове нарощування військових видатків завантажить підприємства замовленнями по всій країні та створить нові кваліфіковані й високооплачувані робочі місця. Детальний план інвестицій в оборонний сектор буде офіційно опублікований найближчими тижнями.
На тлі затяжної війни росії проти України у європейських столицях дедалі частіше звучать побоювання, що російський диктатор може спробувати розширити конфлікт за межі України та посилити тиск на країни Європи.