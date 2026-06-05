Британський прем'єр анонсував масштабні оборонні інвестиції, які також мають створити нові робочі місця в країні.

Велика Британія має терміново збільшити оборонні інвестиції, оскільки за даними розвідки росія може здійснити напад на країни НАТО вже найближчим часом.

Про це заявив прем'єр-міністр Кір Стармер із посиланням на оцінки британських та союзницьких спецслужб.

"Якщо вам потрібно нагадування про важливість цього, то, згідно з нашими розвідувальними даними та оцінками інших країн НАТО, напад росії на НАТО може статися вже у 2030 році", – наголосив він.

За словами Стармера, поступове нарощування військових видатків завантажить підприємства замовленнями по всій країні та створить нові кваліфіковані й високооплачувані робочі місця. Детальний план інвестицій в оборонний сектор буде офіційно опублікований найближчими тижнями.

На тлі затяжної війни росії проти України у європейських столицях дедалі частіше звучать побоювання, що російський диктатор може спробувати розширити конфлікт за межі України та посилити тиск на країни Європи.