Берлін закликав путіна до мирних переговорів після листа Зеленського до очільника кремля

Йоганн Вадефуль вважає, що настав час сісти за стіл переговорів.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни проти України.

Про це він заявив під час зустрічі з мексиканським колегою Роберто Веласко в Мехіко, передає DW.

"Настав час сісти за стіл переговорів", – сказав Вадефуль.

За його словами, війна увійшла у фазу, яка "нагально потребує завершення". Вадефуль наголосив, що Німеччина та Євросоюз мають бути залучені до переговорного процесу. Він пояснив, що йдеться про безпеку європейського континенту, можливі гарантії безпеки для України та процес її вступу до ЄС.