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Військовий парад у Франції буде присвячений підтримці України – Le Figaro

07 червня 2026, 20:15
Військовий парад у Франції буде присвячений підтримці України – Le Figaro
Фото: EPA/UPG
У параді у Парижі візьмуть участь близько 10 000 військових.
Традиційний військовий парад у Франції з нагоди Дня взяття Бастилії, який відбудеться 14 липня на Єлисейських полях у Парижі, буде присвячений підтримці України та демонстрації готовності Заходу протистояти російській агресії.
 
Про це пише Le Figaro.
 
За даними видання, цьогорічний парад буде масштабнішим за торішній. У ньому візьмуть участь близько 10 000 військовослужбовців, а кількість важкої наземної техніки та бойової авіації планують збільшити приблизно на 30%. Захід матиме і політичне значення, адже стане останнім військовим парадом у межах чинної президентської каденції Еммануеля Макрона.
 
Особливу увагу приділять повітряній частині параду. Головним елементом стане демонстрація українсько-французької взаємодії в авіації. Зокрема, два винищувачі Mirage 2000 пілотуватимуть український та французький льотчики. Один із літаків буде символічно пофарбований у кольори українського прапора. За інформацією джерел, концепція параду формувалася французьким Генштабом з урахуванням сучасної безпекової ситуації в Європі та війни росії проти України. Париж прагне продемонструвати результати переозброєння французької армії.
 
Також у параді візьмуть участь підрозділи Франції, які були розгорнуті на східному фланзі НАТО – зокрема в Естонії, Польщі та Румунії.
Франціявійна в Україніросія окупанти

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