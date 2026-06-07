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ЗМІ дізналися ім'я олігарха, через якого Зеленський передавав послання путіну

07 червня 2026, 18:51
ЗМІ дізналися ім'я олігарха, через якого Зеленський передавав послання путіну
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Йдеться про Романа Абрамовича.
Президент Володимир Зеленський наприкінці травня передав російському диктатору путіну повідомлення через впливового російського олігарха.
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
За словами джерел видання, 21 травня Зеленський попросив Романа Абрамовича передати путіну повідомлення про свою готовність зустрітися на двосторонньому саміті. Це була б перша така зустріч за понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Двоє високопосадовців України охарактеризували повідомлення, надіслане через Абрамовича, як схоже за змістом на відкритий лист Зеленського до путіна, опублікований на офіційному сайті президента 4 червня.
 
4 червня президент Володимир Зеленський опублікував на офіційному сайті відкритий лист до путіна. У відкритому листі Зеленський запропонував провести зустріч лідерів на території Швейцарії, Туреччини або країн Арабського світу – не в москві чи Києві.
 
Президент наголосив, що Україна готова на повне припинення вогню на час переговорів, а моніторинг лінії зупинки можуть забезпечити США. Окремо йшлося про обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх" і повернення вивезених у рф українських дітей і цивільних.
 
Гарантії безпеки, за словами Зеленського, мають створюватися за участю США і Європи. За даними президента, лише у травні втрати рф на фронті склали понад 30 тисяч убитими і тяжко пораненими, 63% з них – убиті. Зеленський також зазначив, що Росія вперше в історії повністю залежна від Китаю і була змушена просити допомоги у КНДР.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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