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В Україні почнуть виробляти британські 105-мм гаубиці L119

21 липня 2026, 16:12
В Україні почнуть виробляти британські 105-мм гаубиці L119
Wikipedia
Журналісти зазначають, що спроби налагодити виробництво західної зброї в Україні раніше стикалися з труднощами.

В Україні вироблятимуть легкі буксировані гаубиці L119 від BAE Systems.

Як пише The Wall Street Journal, це може стати першим серйозним випробуванням перед реалізацією планів щодо виробництва іншої зброї західної розробки, зокрема ракет Patriot.

Зеленський та BAE Systems вперше обговорили можливість виробництва в Україні ще у 2023 році. Директор з інженерії та стратегії BAE Systems Джайлз Емброуз повідомив, що українська машинобудівна компанія розпочне виробництво за ліцензією, почавши з виготовлення прототипу. "Україна хоче отримати можливість самостійно виробляти та підтримувати свої власні сили й засоби, щоб на цій основі створити суверенний військовий потенціал", – сказав він.

Журналісти зазначають, що спроби налагодити виробництво західної зброї в Україні раніше стикалися з труднощами через побоювання щодо безпеки, брак інвестицій та ризики витоку інтелектуальної власності. "Налагодження виробництва гаубиць стане перевіркою здатності України виступати в якості виробничої бази для іноземної техніки найвищого рівня", – зазначає видання.

L119 – це мобільна гармата калібру 105 мм з дальністю стрільби до 17 км. До місця застосування її можна буксирувати або переміщати вертольотом. Буксирована артилерія легше маскується серед дерев і приховується від тепловізорів, а також, на думку українських артилеристів, простіша у ремонті та надійніша за самохідну. Багато металевих підсистем – ствол, казенну частину та гідравліку Україна виготовлятиме самостійно.

зброяБританіягаубицівиробництво в Україні

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