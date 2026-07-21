Сибіга засудив удар росії по танкеру біля берегів Румунії

Сибіга назвав удар по цивільному судну черговим проявом терористичних дій росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив удар росії по СПГ-танкеру Gas Lisbon, який йшов в український порт, та подякував Румунії за порятунок моряків.

Про це він написав у X.

Сибіга назвав удар по цивільному судну черговим проявом терористичних дій росії та свідченням того, що кремлю байдуже до міжнародного морського права. "Вдячні Румунії за швидку рятувальну операцію, непохитну солідарність з Україною та чітке розуміння, що безвідповідальні дії рф загрожують безпеці у всьому Чорноморському регіоні", – зазначив він.

"Реакція має відповідати масштабу загрози. Сильніші санкції. Більший тиск на росію. Повна відповідальність за кожний акт агресії. Агресора слід примусити завершувати війну", – додав очільник МЗС.

Нагадаємо, 21 липня президент Румунії повідомив про ураження танкера під прапором Ліберії біля берегів країни. Судно йшло з єгипетського порту Александрія до українського Рені на Дунаї. Румунські рятувальники евакуювали увесь екіпаж, серед моряків є поранені.