У центрі Мадрида Папу Лева зустрів понад мільйон людей

Понад 1,2 мільйона людей зібралися сьогодні у центрі Мадрида, аби побачити Папу Лева XIV.

Глава католицької церкви проїхав у “папомобілі” головною вулицею іспанської столиці, Пасео-де-ла-Кастельяна, до центральної площі Пласа-де-Сібелес, де футбольні вболівальники зазвичай святкують успіхи мадридського "Реала".

Коли 70-річний американець прибув на площу, де він провів месу просто неба, люди кидали пелюстки квітів, махали прапорами та вигукували "Хай живе Папа!".

У своїй проповіді понтифік сказав: "Це не виставка, не залишок фольклору чи проста демонстрація краси. Це визнання віри в присутність воскреслого Господа, який живий і продовжує ходити серед нас".

"У цьому полягає завдання Іспанії сьогодні і в майбутньому: забезпечити, щоб релігійність, яка формувала та визначала цю країну протягом століть, була не музеєм минулого, який варто відвідати, а школою віри, з якої можна черпати уроки навіть сьогодні", – додав глава Ватикану.

У суботу Папу Лева привітали в Мадриді король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція, а мер Хосе Луїс Мартінес-Алмейда вручив йому ключ від міста. Потім він провів зустрічі з вразливими членами суспільства, зокрема мігрантами та бездомними, а також провів панахиду з близько 600 тисячами молодих католиків. Папа залишатиметься в Іспанії – це його перший візит до країни ЄС за межами Італії – до 12 червня, а також заплановані поїздки до Барселони та на Канарські острови. Там він, як очікується, зустрінеться з мігрантами, які ризикували своїм життям, перетинаючи кордон із Західної Африки.