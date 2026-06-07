Румунія посилює охорону узбережжя Чорного моря після вибухів у Констанці

Повне розслідування подій у Констанці завершать за кілька днів.

Румунія посилить заходи безпеки після інциденту з вибухами морських дронів у порту Констанци та поблизу узбережжя Чорного моря.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан за підсумками робочої наради щодо інциденту.

За його словами, повне розслідування подій у Констанці завершать за кілька днів, проте ключові деталі відомі вже зараз. Слідство встановило, що 5 червня в порту вибухнув український безпілотник, який входив до групи з чотирьох дронів, що втратили керування. Наразі Бухарест веде діалог із Києвом у межах чинного двостороннього протоколу, що передбачає реагування на подібні події.

Водночас румунський лідер наголосив, що відповідальність за цей інцидент повністю лежить "на росії як на країні-агресорі, тоді як Україна є жертвою нападу й лише захищається".

Нікушор Дан зазначив, що вже цього літа відомства збільшать кількість екіпажів для проведення розвідки та виявлення потенційних загроз на узбережжі. Країна очікує на постачання нового військового обладнання, яке почне надходити вже наступного місяця. Також на запит Румунії 10 червня в рамках НАТО відбудеться окрема сесія, присвячена безпеці Чорного моря.