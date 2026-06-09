Норвегія виділить €109 млн на морські дрони для України

Осло очолює Коаліцію морського потенціалу разом із Британією і робить ставку на норвезьку морську промисловість.

Уряд Норвегії оголосив про виділення 1,2 млрд крон, або 109 млн євро, на розробку та закупівлю морських дронів для України.

Про це повідомили в уряді.

Кошти з урядової програми Нансена підуть на розробку, закупівлю та постачання морських безпілотників від норвезької та української оборонної промисловості. "Норвезька морська промисловість є світовим лідером. Я радий, що цей досвід може бути використаний для підтримки боротьби України за свободу", – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За словами норвезького уряду, ці безпілотники відіграють вирішальну роль для гарантування безпеки експорту зерна та інших товарів через Чорне море.

Стьоре зустрівся із Зеленським під час саміту лідерів країн Північної Європи та Балтії у Таллінні. Норвегія та Велика Британія очолюють Коаліцію морського потенціалу на підтримку України з моменту її створення у 2023 році.