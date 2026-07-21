Червень став найтрагічнішим для дітей в Україні з 2022 року – ЮНІСЕФ

У червні в цілому загинули 265 цивільних.

У червні 2026 року внаслідок російських обстрілів загинули семеро дітей, ще 116 постраждали – це найбільша кількість від 2022 року.

Про це повідомили омбудсман Дмитро Лубінець та ЮНІСЕФ.

Окрім того, минулого тижня внаслідок ударів загинули дві дитини та близько 50 були травмовані. Лубінець опублікував ці дані на тлі удару 19 липня по складу ЮНІСЕФ у Білгородці Київської області. Знищено понад 106 000 одиниць гуманітарних вантажів – генератори, питна вода, гігієнічні набори та інші важливі запаси. Збитки склали $3,9 млн.

Нагадаємо, у червні внаслідок російських ударів в Україні загинули щонайменше 265 цивільних, а 1816 отримали поранення – це один із найвищих місячних показників жертв з початку повномасштабного вторгнення.

Із січня по червень в Україні загинули 1396 цивільних, ще 7978 людей дістали поранення. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже вдвічі більше, ніж у першому півріччі 2024 року.