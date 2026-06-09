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Reuters: росія відпрацьовувала ракетні удари в Балтійському морі під час масштабних навчань НАТО

09 червня 2026, 21:26
Reuters: росія відпрацьовувала ракетні удари в Балтійському морі під час масштабних навчань НАТО
Фото: DW
москва задіяла винищувачі, бомбардувальники та ракетні кораблі поблизу Калінінграда.

Балтійське море стало ареною одночасних військових маневрів росії та НАТО. москва відпрацьовувала ракетні удари, поки Альянс проводить найбільші навчання року.

Про це повідомляє Reuters.

російські військово-морські сили провели навчання в Балтійському морі 8-9 червня. До маневрів залучили близько десяти військових літаків, зокрема винищувачі та бомбардувальники, а також два малі ракетні кораблі. Відпрацьовувалися запуски некерованих ракет, бомбардування та ракетні удари. Навчання проходили в районі Калінінградської області, де розташована штаб-квартира Балтійського флоту рф.

Водночас у Балтійському морі тривають навчання НАТО BALTOPS, які стартували 4 червня і триватимуть до 20 червня. У них беруть участь близько 20 кораблів із 15 країн та приблизно 6 тисяч військовослужбовців. BALTOPS вважаються найбільшими військовими навчаннями в Балтійському регіоні цього року.

Наприкінці травня путін заявив, що росія має достатньо засобів для захисту Калінінграда від будь-якої атаки, відреагувавши на слова міністра закордонних справ Литви про здатність НАТО нейтралізувати російські військові об'єкти в регіоні.

НАТОнавчаннябалтійське мореросія загроза

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