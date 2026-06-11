Politico: НАТО обговорює посилення захисту від дронів на східному фланзі

Європейські союзники обговорюють створення нових механізмів захисту від дронів, зокрема на тлі інциденту в Румунії.

Країни НАТО та Європейського Союзу розглядають можливість термінового посилення захисту від безпілотників на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на джерела.

За даними видання, ініціатива пов’язана зі зростанням кількості інцидентів із дронами поблизу кордонів росії та білорусі, а також випадками порушення повітряного простору країн НАТО.

Найбільше занепокоєння ситуація викликає у держав Балтії, Польщі, Румунії та Фінляндії, які вважають загрозу з боку безпілотників такою, що посилюється.

Серед можливих заходів союзники обговорюють пришвидшене розгортання систем спостереження, радарів, засобів радіоелектронної боротьби та технологій для виявлення й перехоплення дронів. Також розглядається посилення координації між НАТО та ЄС.

Однією з ключових ініціатив є створення так званої "стіни дронів" уздовж східного кордону Європейського Союзу та НАТО. Проєкт передбачає мережу сенсорів, систем моніторингу та безпілотників для постійного контролю прикордонного простору.

Водночас, як зазначає Politico, серед країн ЄС немає повної згоди щодо реалізації цих планів. Частина держав підтримує швидке впровадження, тоді як інші занепокоєні високою вартістю, технічними складнощами та можливим дублюванням функцій Альянсу.

Ініціативи щодо посилення протидії дронам активізувалися після низки інцидентів, зокрема випадків появи безпілотників у повітряному просторі Румунії під час атак рф на Україну.