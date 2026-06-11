Виробник IRIS-T зацікавився спільним випуском ракет "Фламінго"

Інтерес до "Фламінго" зростає на тлі пошуку Німеччиною альтернатив американським ракетам Tomahawk.

Німецька оборонна компанія Diehl Defence, виробник систем ППО IRIS-T, розглядає можливість співпраці з українською Fire Point для спільного виробництва крилатих ракет FP-5 "Фламінго" на території Німеччини.

Про це повідомляє Financial Times.

Генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух заявив, що компанії вже ведуть переговори щодо потенційної кооперації. За його словами, найближчими тижнями заплановано низку зустрічей, після яких стане зрозуміло, наскільки реалістичним є запуск спільного виробництва.

У Diehl вважають, що можуть посилити українську розробку завдяки власним технологіям, зокрема сучаснішим системам наведення ракет. Ще у квітні компанії підписали технологічну угоду, деталі якої не розголошуються.

Інтерес до "Фламінго" зростає на тлі пошуку Німеччиною альтернатив американським ракетам Tomahawk після того, як адміністрація Дональда Трампа скасувала плани їхнього розміщення в країні. За заявленими характеристиками українська ракета має більшу дальність польоту, хоча експерти поки що обережно оцінюють її можливості через відносно недавній початок бойового застосування.

Серед відомих цілей, які вже уражали ракети FP-5 "Фламінго", – військовий завод у Чебоксарах, розташований більш ніж за 900 кілометрів від кордону України.