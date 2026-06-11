Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Виробник IRIS-T зацікавився спільним випуском ракет "Фламінго"

11 червня 2026, 21:10
Виробник IRIS-T зацікавився спільним випуском ракет
джерело militarnyi
Інтерес до "Фламінго" зростає на тлі пошуку Німеччиною альтернатив американським ракетам Tomahawk.

Німецька оборонна компанія Diehl Defence, виробник систем ППО IRIS-T, розглядає можливість співпраці з українською Fire Point для спільного виробництва крилатих ракет FP-5 "Фламінго" на території Німеччини.

Про це повідомляє Financial Times.

Генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух заявив, що компанії вже ведуть переговори щодо потенційної кооперації. За його словами, найближчими тижнями заплановано низку зустрічей, після яких стане зрозуміло, наскільки реалістичним є запуск спільного виробництва.

У Diehl вважають, що можуть посилити українську розробку завдяки власним технологіям, зокрема сучаснішим системам наведення ракет. Ще у квітні компанії підписали технологічну угоду, деталі якої не розголошуються.

Інтерес до "Фламінго" зростає на тлі пошуку Німеччиною альтернатив американським ракетам Tomahawk після того, як адміністрація Дональда Трампа скасувала плани їхнього розміщення в країні. За заявленими характеристиками українська ракета має більшу дальність польоту, хоча експерти поки що обережно оцінюють її можливості через відносно недавній початок бойового застосування.

Серед відомих цілей, які вже уражали ракети FP-5 "Фламінго", –  військовий завод у Чебоксарах, розташований більш ніж за 900 кілометрів від кордону України.

НімеччинаIRIS-TTomahawkФламінго

Останні матеріали

Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 00:16
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Переклад iPress – 10 червня 2026, 13:41
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Технології
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 червня 2026, 11:05
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється