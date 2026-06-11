Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща поставила Україні умову щодо "Героїв УПА"

11 червня 2026, 20:31
Польща поставила Україні умову щодо
Якщо реакції з боку Києва не буде, президент Польщі ухвалить рішення щодо ордена.

Польща очікує від України скасування рішення про присвоєння військовій частині назви "Герої УПА", оскільки це питання безпосередньо впливає на подальшу долю ордена Білого Орла Зеленського.

Про це заявив керівник Управління міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач.

"Українська сторона має час належним чином проаналізувати цінність своїх відносин з Польщею. Вона чудово знає, що потрібно зробити для покращення цих відносин", – наголосив він, зазначивши, що "м'яч на боці України".

Пшидач також попередив, що якщо реакції з боку Києва не буде, президент Польщі ухвалить рішення щодо ордена. "Процедура зрештою завершиться рішенням президента. Президент прийме рішення з цього питання швидше, ніж пізніше", – підсумував він.

Скандал розгорівся після того, як Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА". Навроцький назвав цей крок свідченням неготовності Києва до вступу в ЄС. МЗС Польщі офіційно назвало дії української сторони помилкою і зажадало виправлення ситуації.

ПольщаУПАВолодимир ЗеленськийКароль Навроцький

Останні матеріали

Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Переклад iPress – 10 червня 2026, 13:41
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Технології
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 червня 2026, 11:05
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Політика
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Переклад iPress – 10 червня 2026, 09:22
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється