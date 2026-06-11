Польща поставила Україні умову щодо "Героїв УПА"

Якщо реакції з боку Києва не буде, президент Польщі ухвалить рішення щодо ордена.

Польща очікує від України скасування рішення про присвоєння військовій частині назви "Герої УПА", оскільки це питання безпосередньо впливає на подальшу долю ордена Білого Орла Зеленського.

Про це заявив керівник Управління міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач.

"Українська сторона має час належним чином проаналізувати цінність своїх відносин з Польщею. Вона чудово знає, що потрібно зробити для покращення цих відносин", – наголосив він, зазначивши, що "м'яч на боці України".

Пшидач також попередив, що якщо реакції з боку Києва не буде, президент Польщі ухвалить рішення щодо ордена. "Процедура зрештою завершиться рішенням президента. Президент прийме рішення з цього питання швидше, ніж пізніше", – підсумував він.

Скандал розгорівся після того, як Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА". Навроцький назвав цей крок свідченням неготовності Києва до вступу в ЄС. МЗС Польщі офіційно назвало дії української сторони помилкою і зажадало виправлення ситуації.