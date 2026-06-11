Келлог заявив про призупинення переговорів щодо війни в Україні

Віткофф та Кушнер зайняті Іраном, тому Україна отримала можливість самостійно вести боротьбу з росією.

Колишній спецпосланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що переговорний процес між Україною, США та росією наразі "фактично призупинений".

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

"Пам'ятаєте двох переговірників, які працюють над Іраном, Віткофф та Кушнер також є переговірниками між Україною та росією, і ви не можете бути в двох місцях одночасно. Тож процес переговорів фактично призупинено. Це непогано. Це насправді добре", – зазначив Келлог.

Він додав, що фокус США на війні проти Ірану залишає Україні можливість самостійно вести боротьбу з росією. "Україна справді добре справляється з росією", – зазначив дипломат. Келлог також повідомив, що санкційний пакет США проти росії "ще не завершений", відповідаючи на питання про можливе послаблення обмежень.

Щодо листа Зеленського до путіна Келлог зазначив, що не бачив документа, проте вважає позитивним сам факт початку діалогу.

Нагадаємо, після тристоронніх зустрічей на початку 2026 року переговори у форматі Україна – рф – США призупинилися через війну в Ірані. 8 червня Зеленський заявив, що погодився б на замороження лінії фронту та перехід до дипломатичного врегулювання. Тоді ж стало відомо, що у травні до Києва приїздив Роман Абрамович, якому не вдалося переконати путіна зустрітися із Зеленським.