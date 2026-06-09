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Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича на посилення української ППО

09 червня 2026, 08:07
Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича на посилення української ППО
Фото: EPA/UPG
Олігарх винен Україні 2,4 мільярда фунтів, отриманих від продажу "Челсі".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорював з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером питання 2,4 млрд фунтів стерлінгів від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", які можна скерувати на посилення української ППО.
 
Про це український президент розповів в інтерв'ю The Guardian.
 
Британський уряд зобов'язав бізнесмена віддати отримані від покупця 2,4 мільярда фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні, але Абрамович чинить цьому супротив. Справа, ймовірно, дійде до судового позову.
 
Зеленський запропонував використати гроші олігарха на купівлю дорогих систем протиповітряної оборони для України. На думку глави держави, це було б справедливо, якби захищатися нашій державі допомогли гроші з росії, яка розпочала війну.
 
Президент пожартував, що Абрамович не привіз мільярди з продажу "Челсі" на їхню зустріч у Києві, яка відбулася кілька тижнів тому, на що Зеленський прямо сказав олігарху: "Нам потрібні ваші гроші". Під час цього спілкування, за інформацією ЗМІ, український лідер передав через бізнесмена у кремль свою готовність до зустрічі у будь-якому форматі, а також відмову за будь-яких обставин виводити війська з Донбасу.

 

війна в УкраїніВелика Британіяросія окупанти

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