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кремль готується до затяжної війни: шукає ресурси на армію і оборону

28 липня 2026, 10:12
кремль готується до затяжної війни: шукає ресурси на армію і оборону
InformNapalm
Також путін не відмовляється від своїх військових планів.

Глава кермля путін назвав посилення обороноздатності росії одним із головних пріоритетів державного бюджету на найближчі три роки. Його заява свідчить, що Кремль не планує швидкого завершення війни проти України та продовжує розраховувати на досягнення своїх військових цілей.

Про це путін заявив під час виступу, який цитують російські пропагандистські ЗМІ.

За словами російського лідера, серед основних завдань бюджету на наступний трирічний період будуть зміцнення оборони, виконання соціальних зобов’язань і підтримка економіки.

Водночас Путін заявив, що росія нібито продовжуватиме діяти "обережно, але наполегливо та послідовно", а так звана "спеціальна військова операція" має завершитися досягненням поставлених кремлем цілей.

"Ми будемо діяти обережно, але наполегливо та послідовно, працюючи над досягненням цілей, поставлених перед нашою країною. І ми їх досягнемо", – сказав він.

Також Путін прокоментував заклики зробити дії росії сміливішими. За його словами, такі рішення пов’язані з ризиками, зокрема можливими втратами російських військових на полі бою.

"Питання в тому: наскільки сміливішими? Тут, як і в економіці, є ризики, а ціна цих ризиків – втрати на полі бою з нашого боку", – заявив він.

Також раніше путін втретє за рік збільшив штатну чисельність війська

 
Росіявійна

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