Фінляндія посилила контроль у Фінській затоці через дрони

Армія країни тимчасово обмежила рух біля Котки та Гаміни на тлі атак безпілотників у регіоні.

Збройні сили Фінляндії запровадили тимчасові обмеження на використання повітряного та морського простору біля узбережжя Котки та Гаміни у східній частині Фінської затоки.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Обмеження на повітряний простір набули чинності після 8:00, а згодом було закрито відповідну морську зону. Територія обмежень простягається від острова Кауніссаарі на заході до порту Гаміна на півночі.

У Генеральному штабі Фінляндії заявили, що рішення має превентивний характер і пов’язане з ризиком появи безпілотників у регіоні на тлі ударів України по об’єктах на території рф.

Представники фінського військового відомства пояснили, що обмеження необхідні для того, щоб у разі потреби армія могла безпечно діяти під час виявлення або перехоплення дронів, які можуть випадково потрапити у повітряний простір країни.

У Фінляндії наголосили, що заходи запровадили для забезпечення безпеки військових операцій та контролю ситуації поблизу східного кордону.