Польща скликає безпековий комітет через загрозу російських провокацій з українськими дронами

Про загрозу говорять також Балтія, Фінляндія та Румунія.

Безпековий комітет уряду Польщі проведе обговорення щодо загрози російської провокації з використанням українських ударних безпілотників, які потрапили до рук противника відносно цілими.

Про це повідомляє RMF24.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що росія до цього часу перехопила чимало ударних БпЛА, якими Україна атакує цілі на території рф, і потенційно може використати їх для гібридних провокацій "під фальшивим прапором" проти європейських сусідів.

"Це буде однією з ключових тем завтрашньої зустрічі", – сказав він, додавши, що також говоритимуть про посилення готовності до загроз у кіберпросторі та для критичної інфраструктури. "Наші партнери у державах Балтії, Фінляндії та Румунії теж говорять про це. Ми бачимо, що це актуальна загроза для всього східного флангу НАТО", – додав міністр.

Нагадаємо, у Литві попередили, що путін готує нову ескалацію проти Балтії або Польщі.