Фінляндія закрила частину Фінської затоки через загрозу дронів

Збройні сили Фінляндії тимчасово обмежили рух суден у східній частині Фінської затоки як запобіжний захід на тлі ризику атак безпілотників.

Збройні сили Фінляндії тимчасово обмежили судноплавство у східній частині Фінської затоки через потенційну загрозу атак безпілотників.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Обмеження набуло чинності о 05:45 у суботу, 18 липня.

У Силах оборони пояснили, що це превентивний захід, який має забезпечити безпеку цивільного судноплавства та дати військовим можливість оперативно реагувати у разі появи ворожих дронів.

Водночас представниця Генерального штабу Збройних сил Фінляндії Катрі Коккола заявила, що безпілотників, які могли б відхилитися від курсу та увійти в повітряний простір країни, наразі не зафіксовано.

За її словами, фінські військові посилили систему протиповітряної оборони. Водночас обмежень на використання повітряного простору не запроваджували.

Раніше москва офіційно підтвердила обмеження залізничного сполучення з Фінляндією.