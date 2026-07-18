Фінляндія закрила частину Фінської затоки через загрозу дронів
Збройні сили Фінляндії тимчасово обмежили судноплавство у східній частині Фінської затоки через потенційну загрозу атак безпілотників.
Про це повідомляє фінський мовник Yle.
Обмеження набуло чинності о 05:45 у суботу, 18 липня.
У Силах оборони пояснили, що це превентивний захід, який має забезпечити безпеку цивільного судноплавства та дати військовим можливість оперативно реагувати у разі появи ворожих дронів.
Водночас представниця Генерального штабу Збройних сил Фінляндії Катрі Коккола заявила, що безпілотників, які могли б відхилитися від курсу та увійти в повітряний простір країни, наразі не зафіксовано.
За її словами, фінські військові посилили систему протиповітряної оборони. Водночас обмежень на використання повітряного простору не запроваджували.
Раніше москва офіційно підтвердила обмеження залізничного сполучення з Фінляндією.