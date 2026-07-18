Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінляндія закрила частину Фінської затоки через загрозу дронів

18 липня 2026, 12:03
Фінляндія закрила частину Фінської затоки через загрозу дронів
Фото: korrespondent.net
Збройні сили Фінляндії тимчасово обмежили рух суден у східній частині Фінської затоки як запобіжний захід на тлі ризику атак безпілотників.

Збройні сили Фінляндії тимчасово обмежили судноплавство у східній частині Фінської затоки через потенційну загрозу атак безпілотників.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Обмеження набуло чинності о 05:45 у суботу, 18 липня.

У Силах оборони пояснили, що це превентивний захід, який має забезпечити безпеку цивільного судноплавства та дати військовим можливість оперативно реагувати у разі появи ворожих дронів.

Водночас представниця Генерального штабу Збройних сил Фінляндії Катрі Коккола заявила, що безпілотників, які могли б відхилитися від курсу та увійти в повітряний простір країни, наразі не зафіксовано.

За її словами, фінські військові посилили систему протиповітряної оборони. Водночас обмежень на використання повітряного простору не запроваджували.

Раніше москва офіційно підтвердила обмеження залізничного сполучення з Фінляндією

 

Фінляндіякордон

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". "Цар Мідас навпаки", вихідці з КДБ та мафія. Частини 12 і 13 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 17 липня 2026, 13:45
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Бізнес & Фінанси
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Переклад iPress – 17 липня 2026, 11:58
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Технології
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 липня 2026, 08:13
Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Політика
Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 16 липня 2026, 12:19
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Політика
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 липня 2026, 11:08
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Політика
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Переклад iPress – 16 липня 2026, 08:15
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Політика
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Переклад iPress – 15 липня 2026, 16:24
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Політика
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Переклад iPress – 15 липня 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється