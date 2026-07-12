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москва офіційно підтвердила обмеження залізничного сполучення з Фінляндією

12 липня 2026, 16:15
москва офіційно підтвердила обмеження залізничного сполучення з Фінляндією
Фото: donbass.uol.ua
У Гельсінкі заявили, що обмеження не матимуть суттєвого впливу на критично важливі перевезення.

росія офіційно повідомила Фінляндію про тимчасове припинення руху через кілька залізничних пунктів пропуску. 

У Гельсінкі заявили, що рішення не матиме значного впливу на країну, оскільки основні вантажні перевезення здійснюються через інший перехід, пише фінський мовник  Yle.

Фінська влада отримала офіційне повідомлення від росії щодо обмеження руху через залізничні пункти пропуску Вартіус–Люття, Ніірала–Вяртсіля, Іматра–Светогорськ, а також через станції у Виборзі та Санкт-Петербурзі.

Про намір москви закрити ці напрямки у Фінляндії стало відомо ще наприкінці червня з повідомлень у ЗМІ, однак офіційний документ надійшов лише зараз.

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії зазначили, що рішення рф не матиме суттєвих наслідків для країни. Ключові вантажні залізничні перевезення між державами проходять через пункт пропуску Вайніккала, який не потрапив під обмеження.

Раніше уряд росії ухвалив рішення з 1 липня призупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордонах із Фінляндією, Естонією та Латвією.

Водночас Фінляндія продовжила дію рішення про закриття наземних пунктів пропуску з рф через безпекові ризики.

 

 

 

ФінляндіяРосіякордон

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