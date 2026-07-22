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Парламент Фінляндії підтримав Орпо після скандалу

22 липня 2026, 20:08
Парламент Фінляндії підтримав Орпо після скандалу
Фото: korrespondent.net
Прем’єр і його уряд отримали вотум довіри попри критику опозиції через виділення коштів на проєкт арени.

Парламент Фінляндії не підтримав вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Петтері Орпо та самому главі уряду, зберігши чинну коаліцію.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Голосування відбулося на позачерговому засіданні, яке скликали через рішення уряду підтримати фінансування проєкту Garden Helsinki.

Депутати двічі висловлювали довіру: спочатку прем’єр-міністру Орпо, а потім уряду в цілому. В обох голосуваннях результат був однаковим — 101 депутат проголосував за довіру, 90 – проти.

Таким чином, урядова коаліція зберегла більшість у парламенті попри політичну кризу навколо умовної державної підтримки будівництва багатофункціональної арени.

Перед голосуванням у парламенті близько дев’яти годин тривали дебати, під час яких депутати виголосили понад 180 виступів.

Опозиція вимагала відставки уряду, заявляючи, що рішення щодо пакета підтримки Garden Helsinki на суму 35 млн євро підірвало довіру громадян до влади.

Орпо представив парламенту урядову доповідь щодо проєкту та заявив, що державна підтримка мала сприяти розвитку будівельної галузі й створенню нових робочих місць.

Одним із головних питань дискусії став можливий зв’язок між фінансуванням проєкту та передвиборчою підтримкою правлячої Національної коаліційної партії. Опозиція звернула увагу, що бізнесмен Ілпо Коккіла, який підтримував кампанії представників партії, також пов’язаний із проєктом Garden Helsinki.

Прем’єр відкинув звинувачення та заявив, що партійні пожертви не впливали на рішення уряду щодо державної підтримки арени.

Орпо наголосив, що фінансування було умовним і залежало від виконання низки вимог. За його словами, Фінляндії потрібна сучасна багатофункціональна арена міжнародного рівня для проведення великих подій і спортивних змагань.

Проєкт Helsinki Garden очолює колишній мер Гельсінкі та ексміністр Ян Вапаавуорі. Раніше ініціатори проєкту зверталися по державну гарантію на кредит у 110 млн євро, однак фінські ЗМІ повідомляли, що Міністерство фінансів оцінювало інвестицію як ризиковану через можливі перевитрати та затримки.

Згодом уряд відмовився від підтримки проєкту після політичного скандалу, однак опозиція все одно ініціювала голосування про недовіру.

 

Фінляндіяпарламентуряд

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